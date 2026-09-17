Na noite desta quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada após o proprietário de uma lanchonete no Jardim Contorno, em Bauru, abordar um homem que seria suspeito de ter furtado uma bolsa contendo joias de diversos tipos, avaliadas em aproximadamente R$ 8.400. O furto havia sido percebido pelo comerciante no dia anterior, quando ele constatou o desaparecimento da bolsa, que continha joias revendidas por sua namorada.
O estabelecimento permaneceu fechado na segunda-feira (14). Ao retornar ao local na terça-feira (15), o proprietário percebeu que o cadeado da porta estava aberto e constatou o desaparecimento da bolsa. Na ocasião, porém, ele não registrou boletim de ocorrência. Posteriormente, o proprietário teve acesso às imagens das câmeras de segurança e identificou um indivíduo entrando no estabelecimento. Ele então percorreu as proximidades em busca do suspeito e o localizou a algumas quadras do endereço.
Questionado, o homem teria afirmado que repassou as joias para um adolescente, mas não informou a identidade ou localização do suposto receptador. Aos policiais, entretanto, o suspeito negou o furto e afirmou que havia entrado no estabelecimento apenas para realizar uma limpeza. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.