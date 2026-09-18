Um idoso de 82 anos passou por momentos de terror durante a noite desta quinta-feira (17), em Iacanga (a 50 quilômetros de Bauru), quando foi vítima de um roubo covarde, cometido por três criminosos que invadiram a casa da vítima, a amordaçaram enfiando um guardanapo de pano em sua boca e ainda ameaçaram atear fogo em seu corpo. O caso é investigado nesta manhã de sexta-feira (18) pela Polícia Civil, e os criminosos estão foragidos.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o crime aconteceu na avenida Jonas Nunes Brigagão, no Jardim Vitória, quando o idoso chegou em sua casa e estacionou seu veículo na garagem. Ao ingressar pela sala, foi surpreendido pelos três indivíduos encapuzados, trajando roupas escuras. Um deles, de posse de uma faca, passou a ameaçá-lo, dizendo que iria matá-lo, enquanto os outros dois o amordaçaram. Em seguida, os homens passaram a exigir que a vítima entregasse dinheiro, ameaçando-a de que, caso não o fizesse, colocariam fogo nele.

Ainda segundo o registro policial, após algum tempo, constatando que a vítima não possuía dinheiro, os criminosos subtraíram seu aparelho celular da marca Samsung, de cor vermelha, e exigiram as chaves do seu veículo. Contudo, o furto do automóvel foi frustrado porque os vizinhos perceberam a movimentação e os barulhos e acionaram a Polícia Militar, afugentando o trio.