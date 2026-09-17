Morreu nesta quinta-feira (17), aos 81 anos, o médico pediatra Vagner Juliano, que atuou na região de Bauru. O velório será realizado no Cemitério Municipal de Macatuba, das 19h às 23h desta quinta, e na sexta (18), a partir das 7h. O sepultamento está marcado para as 15h, no mesmo local.
O médico era casado com Teresinha Hercos Juliano, com quem teve quatro filhos: Vagner Juliano Junior, Marcos Tulio Hercos Juliano, João Victor Hercos Juliano e Marcos Paulo Hercos Juliano.
Natural de Uberaba, Minas Gerais, formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em 1974. No ano seguinte, mudou-se para Lençóis Paulista, onde construiu uma trajetória profissional de décadas dedicada à medicina e à saúde das crianças.
Em reconhecimento à sua atuação médica, ao trabalho em prol da saúde e à sua trajetória profissional, recebeu, em 2008, da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, o título de Cidadão Lençoense.
Em nota, a Unimed Lençóis Paulista lamentou a morte do pediatra. "Dr. Vagner construiu uma trajetória marcada pela ética, dedicação e compromisso com a saúde das crianças. Em 1991, esteve entre os 42 médicos fundadores da Unimed Lençóis Paulista, contribuindo para a construção e o desenvolvimento da cooperativa médica em seus primeiros anos", lembra.
"A Unimed Lençóis Paulista manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos e lamenta profundamente a partida de um médico que dedicou sua vida à profissão e ao cuidado com seus pacientes. Sua história, seu compromisso com a medicina e sua contribuição para a saúde de Lençóis Paulista e região permanecerão como parte da trajetória da Unimed e da comunidade que ajudou a cuidar".
Também por meio de nota, a Prefeitura de Macatuba ressaltou que Vagner atuou na Santa Casa da cidade, contribuindo com seu conhecimento, dedicação e compromisso com o atendimento à comunidade.
"Na Prefeitura de Macatuba, seu primeiro registro como servidor municipal é de maio de 1995. Como funcionário concursado, permaneceu no quadro até maio de 2015, quando se aposentou, deixando sua contribuição para a história do serviço público do município", diz.
"Sua trajetória, marcada pela medicina e pelo serviço à comunidade, será lembrada com carinho e gratidão por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele. Neste momento de tristeza e despedida, a manifestamos nossa solidariedade e desejamos força e conforto aos familiares, amigos e a todos que sentem sua partida".
A Prefeitura de Lençóis Paulista também lamentou a morte do médico, que integrou o corpo clínico do Hospital Nossa Senhora da Piedade e aposentou-se em novembro de 2022. "Lençóis Paulista perde nesta quinta-feira um dos médicos que cuidou de gerações e famílias de lençoenses e também de Macatuba. O doutor Vagner Juliano, com sua competência, olhar clínico extremamente apurado e conduta ética, deixou um legado de amor à medicina e atuação profissional irretocável. Foi inclusive, pediatra dos meus filhos", afirmou o prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete.