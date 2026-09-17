Morreu nesta quinta-feira (17), aos 81 anos, o médico pediatra Vagner Juliano, que atuou na região de Bauru. O velório será realizado no Cemitério Municipal de Macatuba, das 19h às 23h desta quinta, e na sexta (18), a partir das 7h. O sepultamento está marcado para as 15h, no mesmo local.

O médico era casado com Teresinha Hercos Juliano, com quem teve quatro filhos: Vagner Juliano Junior, Marcos Tulio Hercos Juliano, João Victor Hercos Juliano e Marcos Paulo Hercos Juliano.

Natural de Uberaba, Minas Gerais, formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em 1974. No ano seguinte, mudou-se para Lençóis Paulista, onde construiu uma trajetória profissional de décadas dedicada à medicina e à saúde das crianças.