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Bauru: trabalhador tem moto furtada durante pausa para jantar

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ele pede ajuda dos internautas, porque depende exclusivamente dela para se sustentar
Ele pede ajuda dos internautas, porque depende exclusivamente dela para se sustentar

Três homens furtaram a moto de um trabalhador de Bauru na noite desta terça-feira (15), por volta de 22h15, enquanto ele fazia uma rápida pausa do serviço para jantar na quadra 3 da rua Francisco Rêgo Carranca, no bairro Vânia Maria. O dono da Honda CBX 250 Twister azul, modelo 2004, pede ajuda dos internautas, porque depende exclusivamente dela para se sustentar. A placa é DCR7I18.

Segundo a vítima, enquanto dois observavam o movimento na rua, o terceiro cúmplice ligou o veículo. Na sequência, dois deles fugiram com a moto e o terceiro também deixou o local a pé.

Quem souber informações dos ladrões ou da localização da moto deve telefonar e fazer a denúncia, ainda que anonimamente, para o telefone 190 da Polícia Militar.

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