A Polícia Militar recuperou na madrugada desta quinta-feira (17) uma motocicleta Honda Biz prata que havia sido furtada de dentro de um prédio residencial durante a madrugada do dia 6, na rua Sergipe, quadra 1, em Bauru. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais estavam em patrulhamento na região do Núcleo Fortunato Rocha Lima, quando localizaram a moto furtada transitando no quarteirão 1 da rua Benedito Daniel.

O condutor, que é menor de idade, ao ser abordado informou que adquiriu o veículo de uma mulher pelo Facebook, pelo valor de R$ 1.800. Após prestar esclarecimentos, o menor foi liberado para seus responsáveis e o veículo devolvido para a proprietária Kelli Marinho. Segundo Kelli, a motocicleta foi encontrada sem os retrovisores e com o painel quebrado.

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