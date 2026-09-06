Uma motocicleta Honda Biz prata, ano 2009, de placa EFL-4124, foi furtada de dentro de um prédio residencial durante esta madrugada deste domingo (6), na rua Sergipe, quadra 1, em Bauru. O crime ocorreu por volta de 1h20, quando dois homens forçaram o portão de acesso ao imóvel e entraram no local. A motocicleta levada é utilizada pela proprietária, Kelli Marinho, para trabalhar, fazer entregas e auxiliar na rotina do filho, de 13 anos.

Kelli contou que já estava deitada quando ouviu o barulho do portão. Inicialmente, imaginou que se tratava de algum morador chegando, já que o equipamento costuma fazer barulho. “Meu filho foi até a janela do quarto e gritou: ‘Mãe, é sua moto. Estão roubando a sua moto’. Daí, eu saí na janela e vi duas pessoas realmente saindo com a moto”, relatou. Ao perceber a ação, Kelli gritou por socorro. Segundo ela, os suspeitos chegaram a interromper momentaneamente a saída, aparentemente assustados com a reação. O portão, que havia sido forçado, acabou cedendo ainda mais durante a fuga.

Além de ser utilizada para atividades profissionais, a motocicleta também tem importância para a locomoção de Kelli e do filho. Ela contou que está se recuperando de um câncer e passou recentemente por uma cirurgia no osso da coxa e depende do veículo para facilitar seus deslocamentos. A motocicleta ainda é usada para levar e buscar o filho na escola e acompanhá-lo em outras atividades.