Equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) recuperou, na madrugada desta quinta-feira (17), uma motocicleta Honda Biz prata, avaliada em R$ 8 mil, que havia sido furtada de dentro de um prédio residencial durante a madrugada do último dia 6, na rua Sergipe, quadra 1, em Bauru.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais militares da Força Tática estavam em patrulhamento na região do Núcleo Fortunato Rocha Lima quando localizaram a moto furtada transitando no quarteirão 1 da rua Benedito Daniel.

Ao ser abordado, o condutor, que é menor de idade, informou que adquiriu o veículo de uma mulher pelo Facebook, pelo valor de R$ 1.800. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado para seus responsáveis e o veículo devolvido para a proprietária Kelli Marinho. Segundo Kelli, a motocicleta foi encontrada sem os retrovisores e com o painel quebrado.

Procurados capturados