O grande buraco que vinha se expandindo a cada chuva em Bauru e colocando em risco o trânsito de veículos que trafegam ao lado do Bosque Municipal do Parque União, na região do Jardim Bela Vista, recebeu um conserto paliativo e foi tapado pela Secretaria de Infraestrutura de Bauru, nesta quarta-feira (16). O problema foi parcialmente resolvido após repercussão no JC/JCNET. Assim que firmar o tempo, a pasta fará o recape asfáltico definitivo.

O local fica entre as quadras 4 e 5 da rua Bernardino Gobbi. A abertura estava sinalizada com cavaletes, mas, segundo a população, o problema já durava mais de duas semanas. Moradores do condomínio em frente acionaram a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), que constatou não ser a responsável pelo conserto. O JCNET também relatou a situação, na terça (15), para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que foi ao local no mesmo dia e também no dia seguinte para fechar com terra de forma paliativa e evitar acidentes.