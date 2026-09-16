A região terá, em outubro próximo, um encontro inédito voltado a quem está à frente das empresas. Em sua primeira edição, o CEO Influence Experience chega a Bauru no dia 24 de outubro como uma imersão exclusiva para CEOs, fundadores e executivos interessados em posicionar seus negócios à frente do mercado. A turma é limitada a 30 lideranças, e as inscrições já estão abertas.
De acordo com os organizadores, o evento é inédito na região e se diferencia pelo formato e pela união de três especialistas de destaque nacional em uma mesma programação. O conteúdo é organizado em torno de três frentes complementares, apresentadas como as três inteligências indispensáveis para quem lidera atualmente: a Inteligência Humana, a Inteligência Organizacional e a Inteligência Artificial.
À frente da Inteligência Humana está Carolina Rorato, CEO da Campara Wellness Center e referência em wellness e Pilates, com mais de 20 anos de trajetória e formação internacional. A Inteligência Organizacional é conduzida por Eric Garmes, sócio-fundador e presidente da Paschoalotto, uma das maiores empresas de relacionamento com clientes do país, sediada em Bauru. Já a Inteligência Artificial fica a cargo de Cristiano Kruel, Chief Innovation Officer da StartSe, que há mais de 30 anos investiga e aplica inovação em modelos de negócios.
Reunir esses três olhares em um só dia é o coração da proposta. A ideia é oferecer aos participantes uma visão integrada para construir empresas mais fortes, competitivas e preparadas para as transformações do mercado. Por ser a primeira edição, o número reduzido de vagas é intencional e busca garantir proximidade entre os participantes, discussões de maior profundidade e a formação de uma rede qualificada de contatos na região.
Para Eric Garmes, sócio-fundador e presidente da Paschoalotto, a escolha de Bauru para a estreia tem um significado especial. “Bauru tem líderes e empresas de altíssimo nível, e não faz sentido esperar que esse tipo de encontro só aconteça nos grandes centros. Trouxemos o CEO Influence Experience para cá porque acreditamos no potencial da região. Quem participa da primeira turma sai com uma visão mais clara de para onde o mercado está indo e com conexões que fazem diferença no dia a dia da empresa”, afirma.
Carolina Rorato, CEO da Campara Wellness Center, reforça o valor da proposta para os participantes. “Nenhuma empresa cresce de forma sustentável sem cuidar das pessoas que a constroem. Levar esse debate para líderes da região, logo na primeira edição, é mostrar que performance e desenvolvimento humano caminham juntos. É disso que as empresas do futuro vão precisar”, destaca.
Para o público de Bauru e região, a estreia do encontro representa a oportunidade de acessar, sem sair do interior, um conteúdo e um networking normalmente concentrados nos grandes centros. As vagas são limitadas a 30 participantes e as inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/ceoinfluence.
Serviço
O quê: CEO Influence Experience (1ª edição)
Quando: 24 de outubro de 2026, [horário a confirmar]
Onde: R. Laércio Bastos Pereira, 2-75, Jardim Estoril, Bauru (SP)
Vagas: 30 lideranças (limitadas)
Inscrições: https://bit.ly/ceoinfluence