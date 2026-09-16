A região terá, em outubro próximo, um encontro inédito voltado a quem está à frente das empresas. Em sua primeira edição, o CEO Influence Experience chega a Bauru no dia 24 de outubro como uma imersão exclusiva para CEOs, fundadores e executivos interessados em posicionar seus negócios à frente do mercado. A turma é limitada a 30 lideranças, e as inscrições já estão abertas.

De acordo com os organizadores, o evento é inédito na região e se diferencia pelo formato e pela união de três especialistas de destaque nacional em uma mesma programação. O conteúdo é organizado em torno de três frentes complementares, apresentadas como as três inteligências indispensáveis para quem lidera atualmente: a Inteligência Humana, a Inteligência Organizacional e a Inteligência Artificial.

À frente da Inteligência Humana está Carolina Rorato, CEO da Campara Wellness Center e referência em wellness e Pilates, com mais de 20 anos de trajetória e formação internacional. A Inteligência Organizacional é conduzida por Eric Garmes, sócio-fundador e presidente da Paschoalotto, uma das maiores empresas de relacionamento com clientes do país, sediada em Bauru. Já a Inteligência Artificial fica a cargo de Cristiano Kruel, Chief Innovation Officer da StartSe, que há mais de 30 anos investiga e aplica inovação em modelos de negócios.