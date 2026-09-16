16 de setembro de 2026
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Bauru: 2 bicicletas são furtadas de prédio em menos de 10h; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo
Os criminosos forçaram o portão da garagem e saíram de lá pedalando
Os criminosos forçaram o portão da garagem e saíram de lá pedalando

Dois moradores de um condomínio situado no Higienópolis, em Bauru, estão inconformados porque ambos tiveram suas bicicletas furtadas, em crimes distintos, em um intervalo muito curto de tempo, em menos de 10 horas. Aparentemente, são ladrões diferentes, mas o método usado para subtrair foi o mesmo: eles ergueram o portão da garagem do residencial, que não possui trava de segurança, entraram no estacionamento e saíram de lá pedalando.

Segundo as vítimas, a primeira bicicleta foi furtada por volta das 21h30 desta terça-feira (15), enquanto a outra bike foi subtraída às 6h45 desta quarta (16). O local fica na quadra 3 da rua Minas Gerais. Ambos registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Eletrônica (via internet).

Munícipes podem fazer denúncia anônima sobre os ladrões e o paradeiro das bicicletas por meio do telefone 190 da Polícia Militar.

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