Pederneiras - Uma van pegou fogo, no início da noite desta terça-feira (15), após colidir na traseira de outra van no quilômetro 221 mais 800 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). Em razão do acidente, a via ficou parcialmente bloqueada e um congestionamento chegou a se formar no trecho. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

A colisão ocorreu por volta das 19h, no sentido Pederneiras-Bauru. De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas no veículo. Durante o trabalho das equipes, o tráfego de veículos teve que ser interrompido na rodovia. Neste momento, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito já está normalizado.