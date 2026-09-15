Cerca de 300 trabalhadores, entre cooperados e prestadores, vinculados à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam) estão sem receber seus pagamentos há uma semana em razão do bloqueio judicial das contas da entidade, ocorrido em razão da operação "Mobius". A ação foi deflagrada juntamente com a "Cavalo de Troia" pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), no último dia 9, com o objetivo de desarticular fraude licitatória na concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Bauru. Entre os presos, estão a presidente da Ascam, Gisele Moreti, e o marido dela, Valdomiro Pereira da Silva Filho.

Em nota, o advogado da entidade, Luiz Henrique Mitsunaga, afirma que, apesar de "todas as dificuldades decorrentes dos acontecimentos dos últimos dias, os serviços de coleta seletiva, atendimento dos ecopontos e educação ambiental permanecem em pleno funcionamento, com a continuidade das atividades essenciais prestadas à população de Bauru" e que "a assessoria jurídica continuará adotando todas as providências necessárias para que a situação seja normalizada no menor prazo juridicamente possível".

Segundo ele, em decorrência das medidas judiciais determinadas no âmbito das investigações relacionadas às duas operações, a Ascam foi objeto de cautelar de busca e apreensão, bem como encontra-se submetida à indisponibilidade de seus ativos financeiros e consequente bloqueio de contas, circunstância que produziu reflexos diretos sobre sua rotina administrativa e financeira da entidade.