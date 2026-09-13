O condutor de um carro desrespeitou ordem de parada da Polícia Militar (PM), no final da manhã deste domingo (13), na zona sul de Bauru, mobilizando várias equipes policiais e até o helicóptero Águia. Após abordagem, os policiais constataram que o licenciamento do automóvel estava vencido, e ele foi recolhido administrativamente.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), registrado como desacato, por volta das 11h30, uma equipe da PM em deslocamento para atender uma ocorrência avistou o veículo - um Audi A3 LM - em alta velocidade na avenida Getúlio Vargas e deu ordem de parada ao condutor, mas ele desobedeceu e fugiu por diversas vias.

De acordo com o BO, o carro chegou a trafegar pela contramão de direção em uma das ruas. Com o apoio de várias equipes e do helicóptero Águia da PM, a abordagem foi feita por uma viatura do policiamento rodoviário nas proximidades de um posto de combustível perto da rodovia Marechal Rondon (SP-300).