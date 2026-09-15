Pelo segundo ano seguido, o Dia Estadual do Vôlei Adaptado à Melhor Idade é comemorado no Estado de São Paulo neste 15 de setembro de 2026.
A data foi oficializada pelo governo paulista em dezembro do ano passado a partir do projeto de lei 295/2025 de autoria do deputado Fábio Faria de Sá.
A iniciativa teve como objetivo “fortalecer ações, eventos e mobilizações voltadas ao vôlei adaptado – modalidade que vem ganhando grande destaque por promover saúde, integração e qualidade de vida”.
Uma referência é o projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru – invicto na atual temporada com 44 vitórias em 44 jogos por duas competições.
Para manter suas atividades, que incluem escolinha gratuita, o Somos Vôlei conta com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre.
Aplauso
Na última quinta-feira (10/9), o Somos Vôlei Bauru recebeu Moção de Aplauso de autoria do vereador Mané Losila. A propositura já havia sido aprovada por unanimidade em 2 de março.
O vereador ressalta que o voleibol adaptado promove sociabilidade, combate o sedentarismo e estimula a saúde física e mental.