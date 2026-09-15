15 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
INCLUSÃO E SAÚDE

Dia Estadual do Vôlei Adaptado é comemorado pelo segundo ano

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Técnico Carlos Lenta com escolinha gratuita do Somos Vôlei
Técnico Carlos Lenta com escolinha gratuita do Somos Vôlei

Pelo segundo ano seguido, o Dia Estadual do Vôlei Adaptado à Melhor Idade é comemorado no Estado de São Paulo neste 15 de setembro de 2026.

A data foi oficializada pelo governo paulista em dezembro do ano passado a partir do projeto de lei 295/2025 de autoria do deputado Fábio Faria de Sá.

A iniciativa teve como objetivo “fortalecer ações, eventos e mobilizações voltadas ao vôlei adaptado – modalidade que vem ganhando grande destaque por promover saúde, integração e qualidade de vida”.

Uma referência é o projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru – invicto na atual temporada com 44 vitórias em 44 jogos por duas competições.

Para manter suas atividades, que incluem escolinha gratuita, o Somos Vôlei conta com patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre.

Aplauso

Na última quinta-feira (10/9), o Somos Vôlei Bauru recebeu Moção de Aplauso de autoria do vereador Mané Losila. A propositura já havia sido aprovada por unanimidade em 2 de março.

O vereador ressalta que o voleibol adaptado promove sociabilidade, combate o sedentarismo e estimula a saúde física e mental.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários