Pelo segundo ano seguido, o Dia Estadual do Vôlei Adaptado à Melhor Idade é comemorado no Estado de São Paulo neste 15 de setembro de 2026.

A data foi oficializada pelo governo paulista em dezembro do ano passado a partir do projeto de lei 295/2025 de autoria do deputado Fábio Faria de Sá.

A iniciativa teve como objetivo “fortalecer ações, eventos e mobilizações voltadas ao vôlei adaptado – modalidade que vem ganhando grande destaque por promover saúde, integração e qualidade de vida”.