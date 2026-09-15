A Comissão Processante (CP) instaurada pela Câmara Municipal de Bauru para deliberar sobre três acusações de infrações político-administrativas atribuídas à prefeita Suéllen Rosim (PSD) no caso das investigações do Ministério Público na concessão do lixo realizou sua primeira reunião na tarde desta terça-feira (15). O presidente Miltinho Sardin (PSD), o relator Junior Lokadora (Podemos) e o membro Arnaldinho Ribeiro (Avante) deram início aos trabalhos com a leitura da portaria que instituiu a CP do Lixo e do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 201/1967, que estipula os ritos que o colegiado deve obedecer.

A primeira ação do grupo, como estipula o decreto, foi deliberar quanto ao encaminhamento da intimação à Suéllen Rosim, para que tenha ciência do inteiro teor da denúncia do vereador Eduardo Borgo (Novo) e de todos os documentos que a instruem. A partir da intimação, a prefeita tem o prazo de até 10 dias para apresentar defesa prévia por escrito, já indicando as provas que pretende produzir e arrolando até o máximo de dez testemunhas.

Também estiveram presentes na reunião os vereadores Cabo Helinho (PL), José Roberto Segalla (União Brasil) e Márcio Teixeira (PL).

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