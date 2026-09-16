A Paróquia Santa Rita de Cássia, em Bauru, promoverá a sua tradicional Festa da Primavera. Unindo os pilares de alegria, fé e comunhão, o evento comunitário contará com uma programação variada ao longo de três dias, prometendo atrair famílias e moradores de toda a região. As festividades acontecem entre os dias 18 e 20 de setembro, trazendo atrações culturais, gastronômicas e momentos de confraternização.

Programação do Evento

O cronograma de atividades foi dividido detalhadamente para atender a todos os públicos

18/9 (sexta-feira): A abertura oficial ocorre a partir das 19h com o desfile Santa Rita Fashion Week.

19/9 (sábado): O público poderá prestigiar apresentações de música ao vivo a partir das 18h.

20/9 (domingo): O último dia de festa começa cedo com uma grande feijoada às 12h. Mais tarde, a partir das 18h, ocorre o encerramento marcado por uma grande festa musical.