A Paróquia Santa Rita de Cássia, em Bauru, promoverá a sua tradicional Festa da Primavera. Unindo os pilares de alegria, fé e comunhão, o evento comunitário contará com uma programação variada ao longo de três dias, prometendo atrair famílias e moradores de toda a região. As festividades acontecem entre os dias 18 e 20 de setembro, trazendo atrações culturais, gastronômicas e momentos de confraternização.
Programação do Evento
O cronograma de atividades foi dividido detalhadamente para atender a todos os públicos
18/9 (sexta-feira): A abertura oficial ocorre a partir das 19h com o desfile Santa Rita Fashion Week.
19/9 (sábado): O público poderá prestigiar apresentações de música ao vivo a partir das 18h.
20/9 (domingo): O último dia de festa começa cedo com uma grande feijoada às 12h. Mais tarde, a partir das 18h, ocorre o encerramento marcado por uma grande festa musical.
Gastronomia Tradicional - Durante todos os dias da festividade, a paróquia disponibilizará barracas típicas com uma grande variedade de sabores tradicionais da região. O grande destaque gastronômico do evento é o tradicional Bauruzinho, iguaria que promete ser o ponto alto na praça de alimentação. A organização reforça o convite aberto a toda a população sob o lema "Traga sua família e venha participar!", destacando o caráter solidário e comunitário do encontro.