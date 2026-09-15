A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) recebeu, no último sábado (12/9), uma importante honraria em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela instituição na área esportiva e social. A entidade foi homenageada com uma Moção de Aplausos e Louvor da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados.

A honraria foi entregue durante a inauguração da Biblioteca Prof. Cida Zopone, na Arena ABDA, espaço que homenageia Maria Aparecida Jundi Zopone, mãe dos mantenedores da ABDA, Cláudio e Junior Zopone. Professora por toda a vida, Dona Cida como era carinhosamente conhecida deixou como legado a educação, a fé e a transformação de muitas vidas. Agora, seu nome estará para sempre ligado a um espaço que tem justamente a missão de incentivar o aprendizado e o gosto pela leitura, dentro da Arena ABDA.

A Moção de Aplausos e Louvor atende ao Requerimento de autoria do deputado federal Delegado da Cunha, e reconhece a atuação da ABDA na promoção do esporte como instrumento de transformação social. No documento, a Comissão do Esporte destaca a entidade por sua atuação com “excelência, competência técnica e compromisso ético na proteção da sociedade paulista”.

Para a ABDA, a Moção representa o reconhecimento de um trabalho que alia esporte, educação e formação cidadã, contribuindo para o desenvolvimento de crianças e jovens por meio de projetos esportivos, educacionais e culturais. A Moção de Aplausos e Louvor foi assinada pelo deputado Saulo Pedroso, presidente da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, e é datada de 6 de maio de 2026, em Brasília.