Uma rápida intervenção da Polícia Militar resultou na detenção de 11 pessoas, sendo dez adolescentes e um adulto, suspeitas de tentativa de furto em um estabelecimento comercial na noite de segunda-feira (14), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O grupo pretendia levar bicicletas motorizadas armazenadas no pátio do local, mas foi flagrado pelo sistema de monitoramento por câmeras, segundo o portal Notícias de Botucatu. Após o alarme de segurança indicar a invasão, várias viaturas da PM foram deslocadas para cercar o imóvel. Durante a varredura no pátio, oito suspeitos foram detidos, entre eles sete adolescentes e o único adulto do grupo.

Do lado de fora, os policiais localizaram um veículo VW/Gol utilizado pelos suspeitos para chegar ao endereço. O motorista, que também era adolescente, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo apresentava ainda irregularidades na documentação e más condições de conservação, sendo autuado e recolhido ao pátio credenciado. Enquanto os primeiros detidos estavam na delegacia para o registro da ocorrência, o alarme do estabelecimento voltou a disparar. As câmeras registraram uma segunda invasão, desta vez por outros três indivíduos. Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram o trio nas proximidades. As características físicas e as roupas coincidiam com as imagens registradas, e os três foram encaminhados à Polícia Civil.

O Conselho Tutelar e os responsáveis pelos adolescentes foram acionados e acompanharam os procedimentos na delegacia. Todos os envolvidos passaram por exame de corpo de delito. O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado e corrupção de menores. O adulto permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. Os dez adolescentes foram ouvidos e liberados aos responsáveis. As bicicletas motorizadas foram preservadas e devolvidas ao proprietário.