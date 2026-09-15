17 de setembro de 2026
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AÇÃO POLICIAL

PM detém 11 após invasão a pátio em Botucatu; VÍDEO

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Notícias Botucatu
Grupo planejava levar bicicletas motorizadas armazenadas no pátio
Grupo planejava levar bicicletas motorizadas armazenadas no pátio

Uma rápida intervenção da Polícia Militar resultou na detenção de 11 pessoas, sendo dez adolescentes e um adulto, suspeitas de tentativa de furto em um estabelecimento comercial na noite de segunda-feira (14), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O grupo pretendia levar bicicletas motorizadas armazenadas no pátio do local, mas foi flagrado pelo sistema de monitoramento por câmeras, segundo o portal Notícias de Botucatu. Após o alarme de segurança indicar a invasão, várias viaturas da PM foram deslocadas para cercar o imóvel. Durante a varredura no pátio, oito suspeitos foram detidos, entre eles sete adolescentes e o único adulto do grupo.

Do lado de fora, os policiais localizaram um veículo VW/Gol utilizado pelos suspeitos para chegar ao endereço. O motorista, que também era adolescente, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo apresentava ainda irregularidades na documentação e más condições de conservação, sendo autuado e recolhido ao pátio credenciado. Enquanto os primeiros detidos estavam na delegacia para o registro da ocorrência, o alarme do estabelecimento voltou a disparar. As câmeras registraram uma segunda invasão, desta vez por outros três indivíduos. Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram o trio nas proximidades. As características físicas e as roupas coincidiam com as imagens registradas, e os três foram encaminhados à Polícia Civil.

O Conselho Tutelar e os responsáveis pelos adolescentes foram acionados e acompanharam os procedimentos na delegacia. Todos os envolvidos passaram por exame de corpo de delito. O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado e corrupção de menores. O adulto permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. Os dez adolescentes foram ouvidos e liberados aos responsáveis. As bicicletas motorizadas foram preservadas e devolvidas ao proprietário.

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