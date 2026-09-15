Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta terça-feira (15), no Jardim Carolina, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), durante mais uma etapa da Operação Lívia da Polícia Civil, que abrange os estados de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, no âmbito de incitação à violência e coação de menores por meio de “lives” (transmissões ao vivo) pela plataforma Discord. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú, o rapaz teve sua apreensão ratificada, seus pertences eletrônicos apreendidos e foi encaminhado para uma unidade da Fundação Casa, onde ficará à disposição da Vara da Infância e Juventude de Jaú. Os crimes aconteceram em julho deste ano, levando a morte de uma menina de 13 anos em Naviraí (MS).

Segundo a DIG, foram recolhidos da casa onde ele residia dois celulares, um notebook, uma CPU de computador de mesa, um pen drive e dois HDs. De acordo com as investigações, o adolescente é suspeito de ser membro de uma das plataformas em que uma adolescente foi filmada se lesionando.

OPERAÇÃO LÍVIA