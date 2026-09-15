15 de setembro de 2026
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Buracão coloca motoristas em risco ao lado de bosque em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Brayan Brum
Moradores do condomínio em frente já acionaram os órgãos competentes para reparo
Moradores do condomínio em frente já acionaram os órgãos competentes para reparo

Um grande buraco que vem se expandindo a cada chuva em Bauru está colocando em risco o trânsito de veículos que trafegam entre as quadras 4 e 5 da rua Bernardino Gobbi, ao lado do Bosque Municipal do Parque União, região do Jardim Bela Vista, em Bauru.

O local está sinalizado com cavaletes, mas, segundo a população, o problema dura mais de uma semana. Moradores do condomínio em frente acionaram a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB) para que o problema seja resolvido antes que ocorra algum acidente. O JCNET também relatou a situação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que mandará equipe ao local.

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