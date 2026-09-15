Um grande buraco que vem se expandindo a cada chuva em Bauru está colocando em risco o trânsito de veículos que trafegam entre as quadras 4 e 5 da rua Bernardino Gobbi, ao lado do Bosque Municipal do Parque União, região do Jardim Bela Vista, em Bauru.

O local está sinalizado com cavaletes, mas, segundo a população, o problema dura mais de uma semana. Moradores do condomínio em frente acionaram a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB) para que o problema seja resolvido antes que ocorra algum acidente. O JCNET também relatou a situação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que mandará equipe ao local.