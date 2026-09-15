Uma ocorrência envolvendo uma possível briga de casal mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (15), em Agudos (13 quilômetros de Bauru). O caso aconteceu na rua 7 de Setembro, na altura do pontilhão, onde o trânsito precisou ser interrompido durante o atendimento.

De acordo com as informações iniciais, um homem seguia agarrado ao capô de um carro que descia pela via. Ao chegar próximo ao pontilhão, a motorista perdeu o controle da direção e atingiu um veículo que estava estacionado. Com a força da colisão, a motorista desmaiou e precisou ser socorrida. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos para avaliação médica.

O homem que estava sobre o capô foi contido e conduzido à delegacia. As circunstâncias da ocorrência ainda serão apuradas pelas autoridades. As informações são iniciais e foram divulgadas pelo Jornal da Cidade de Agudos.