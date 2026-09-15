A Comissão Processante (CP) instaurada pela Câmara Municipal de Bauru para apurar possíveis infrações político-administrativas atribuídas à prefeita Suéllen Rosim (PSD) no caso da concessão do lixo urbano realiza sua primeira reunião nesta terça-feira (15), às 16h. A "CP do Lixo" é presidida por Miltinho Sardin (PSD), tem Junior Lokadora (Podemos) como relator e Arnaldinho Ribeiro (Avante) como membro. Os três foram sorteados após o recebimento da denúncia pelo Plenário, nesta segunda-feira (14), por 19 votos a um.

Apresentada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo), a denúncia trata da condução da concessão dos serviços de resíduos sólidos do município, estimada em R$ 5,26 bilhões para um período de 30 anos. O documento atribui à chefe do Executivo possíveis irregularidades no fornecimento de informações à Câmara, nos mecanismos de governança e controle da contratação, e na defesa dos interesses do Município.

O pedido de abertura da CP foi protocolado após a deflagração da Operação Cavalo de Troia pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo. A investigação apura suspeitas relacionadas ao processo de concessão do lixo. A denúncia apresentada à Câmara também incorpora elementos obtidos na operação, além de atos administrativos anteriores, decisões do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e a decisão judicial que suspendeu o procedimento licitatório.