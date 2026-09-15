O mês de setembro ainda está na metade, nesta terça-feira (15), mas o volume de chuva em Bauru já impressiona por ser o maior dos últimos 11 anos, com seus 164,1 milímetros registrados pelo Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Desde 2015 não chovia tanto na cidade no mês de setembro. À época, as precipitações do mês cheio somaram 220 milímetros, segundo dados do mesmo instituto.

Para efeito comparativo, os meses de setembro dos anos anteriores registraram 6,4 mm em 2025; 11,7 mm em 2024; 19,1 mm em 2023; 86,6 mm em 2022; 14,7 mm em 2021; 7,9 mm em 2020; 43,4 mm em 2019; 91,4 mm em 2018; 16,5 mm em 2017; 24,6 mm em 2016; 2.020,2 mm em 2015 e 125 mm em 2014.

De acordo com o IPMet, nesta terça-feira (15) o dia começou com bastante nebulosidade, mas sem previsão de chuvas para a região de Bauru, no Centro paulista. Entre quarta (16) e sexta-feira (18), a maior parte do Estado de São Paulo terá predomínio de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva, inclusive na região de Bauru.