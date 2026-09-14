A chuvarada das duas primeiras semanas de setembro de 2026 foi muito acima da média esperada, com 143,8 milímetros, o que resultou em um volume 22 vezes maior do que o registrado em todo o mês de setembro do ano passado, que teve apenas 6,4 milímetros. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), que já tem data para uma trégua neste tempo: a partir desta terça-feira (15).

Segundo o instituto, nesta segunda (14), o deslocamento da frente fria e a presença de baixas pressões sobre o continente mantêm a condição de instabilidade em todo o Estado de São Paulo, com muitas nuvens e áreas de chuvas moderadas a fortes, algumas acompanhadas por trovoadas, inclusive para Bauru e região. Nesta terça, porém, o dia começará com bastante nebulosidade, mas sem previsão de chuvas para a região de Bauru, no Centro paulista.

Entre quarta (16) e sexta-feira (18), a maior parte do Estado de São Paulo terá predomínio de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva, inclusive na região de Bauru.