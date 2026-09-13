Um homem de 32 anos foi baleado na perna, na manhã deste domingo (13), em Bauru, quando estava comendo pastel com uma mulher na tradicional “Feira do Rolo”, na quadra 7 da rua Gustavo Maciel, quarteirão da agência Caixa, no Centro de Bauru. A vítima havia conhecido a moça em um baile funk da cidade, naquela madrugada, e após a festa ambos decidiram descer até a feira para comer pastel. Ele levou o tiro na altura da coxa, por volta de 6h45, disparado por um desconhecido que ele não conseguiu ver.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o baleado foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista, onde uma equipe da Polícia Militar fez contato com ele para o registro policial. A vítima não informou o nome da mulher que estava com ele para os agentes de segurança. Os policiais, então, questionaram a vítima se conseguia distinguir o tipo de armamento utilizado pelo autor, mas ele relatou não ter visto o momento do disparo, tampouco o tipo de arma utilizada. Acrescentou também não saber identificar o autor do tiro.

Ainda na UPA, o médico responsável informou aos policiais que o projétil transfixou a perna da vítima e causou lesões musculares. Ele não corre riscos e o caso será investigado.