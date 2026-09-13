13 de setembro de 2026
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BALEADO NA PERNA

Homem leva tiro quando comia pastel na feira da Gustavo em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/Arquivo JCNET
Segundo o BO, o disparo aconteceu na quadra 7 da rua Gustavo Maciel, no Centro, por volta de 6h45
Segundo o BO, o disparo aconteceu na quadra 7 da rua Gustavo Maciel, no Centro, por volta de 6h45

Um homem de 32 anos foi baleado na perna, na manhã deste domingo (13), em Bauru, quando estava comendo pastel com uma mulher na tradicional “Feira do Rolo”, na quadra 7 da rua Gustavo Maciel, quarteirão da agência Caixa, no Centro de Bauru. A vítima havia conhecido a moça em um baile funk da cidade, naquela madrugada, e após a festa ambos decidiram descer até a feira para comer pastel. Ele levou o tiro na altura da coxa, por volta de 6h45, disparado por um desconhecido que ele não conseguiu ver.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o baleado foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista, onde uma equipe da Polícia Militar fez contato com ele para o registro policial. A vítima não informou o nome da mulher que estava com ele para os agentes de segurança. Os policiais, então, questionaram a vítima se conseguia distinguir o tipo de armamento utilizado pelo autor, mas ele relatou não ter visto o momento do disparo, tampouco o tipo de arma utilizada. Acrescentou também não saber identificar o autor do tiro.

Ainda na UPA, o médico responsável informou aos policiais que o projétil transfixou a perna da vítima e causou lesões musculares. Ele não corre riscos e o caso será investigado.

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