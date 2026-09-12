Jaú - Operação Direção Segura Integrada realizada na noite desta sexta-feira (11), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), resultou na fiscalização de 139 veículos e na aplicação de 21 autuações por irregularidades, oito delas por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro).

A ação reuniu equipes do 27.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), por meio da 1.ª Companhia, e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e teve como objetivo a prevenção de infrações de trânsito, especialmente aquelas relacionadas à condução de veículos sob influência de álcool.

De acordo com a Polícia Militar (PM), além das autuações, três veículos foram removidos ao pátio. "Além de promover a segurança no trânsito, operações dessa natureza ampliam a presença policial, fortalecem a prevenção e contribuem para a segurança pública como um todo", ressalta, em nota.