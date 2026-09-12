O que deveria ser um dia de comemoração terminou em tragédia para uma família de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru). No dia em que completou 26 anos, neste sábado (12), um jovem morreu após bater a motocicleta que conduzia na defensa metálica situada na altura do quilômetro 331 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), a Bauru-Agudos, em Bauru. Chovia no momento da colisão e a pista estava molhada.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária e o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rodovias do Tietê, a rapaz conduzia a sua Honda CG 160 preta, com placa de Agudos, no sentido à Bauru. Por motivos ainda a serem totalmente esclarecidos, ele perdeu o controle da direção e chocou-se contra defensa metálica. Até o momento hão há indícios do envolvimento de outro veículo neste acidente.

A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local por um médico do Samu de Bauru. O boletim de ocorrência ainda será registrado no Plantão Policial.