11 de setembro de 2026
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ACIDENTE VIOLENTO

Carro em alta velocidade bate e arrasta outro veículo em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Lilian Grasiela
O condutor do HB20 estaria embriagado e ficou ferido, informaram testemunhas
O condutor do HB20 estaria embriagado e ficou ferido, informaram testemunhas

Um acidente de trânsito gravíssimo assustou moradores e comerciantes na manhã desta sexta-feira (11), na quadra 8 da rua Rafael Pereira Martini, no Jardim Redentor, em Bauru, quando o motorista de um Hyundai HB20 branco em altíssima velocidade bateu na traseira de um Peugeot 206 preto que estava regularmente estacionado em via pública.

Segundo testemunhas que estavam em uma padaria em frente, a batida foi tão violenta que os carros grudaram e foram projetados, juntos, para vários metros à frente do ponto da colisão. Munícipes também informaram que o motorista do HB20 estaria embriagado. A Polícia Militar (PM) tem uma base bem próxima e chegou rapidamente ao local para prestar apoio.

Uma ambulância do Samu socorreu o motorista do HB20 e o encaminhou com ferimentos ao Pronto-Socorro Central. O Peugeot 206 preto estava sem ninguém dentro. A PM enviou escolta porque este motorista pode ser preso ao receber alta. O boletim de ocorrência ainda será registrado no Plantão Policial.

O carro preto (206) estava regularmente estacionado, sem ninguém dentro (foto: Lilian Grasiela)
O carro preto (206) estava regularmente estacionado, sem ninguém dentro (foto: Lilian Grasiela)

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