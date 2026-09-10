Marília - A Prefeitura de Marília (100 quilômetros de Bauru), por meio da Defesa Civil Municipal, informa que, para o período entre esta sexta-feira (11) e o sábado (12), há previsão de condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento forte e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Luiz Bissoli, a Defesa Civil estadual emitiu alerta com possibilidade de formação de tornado.

"A previsão indica chegada da tempestade por volta das 20h desta sexta-feira, dia 11. Orientamos que a população evite ao máximo sair de casa, procure abrigo seguro e evite ficar próximo de placas e estruturas soltas, já que o vento pode ultrapassar a casa dos 100 km/hora. Vamos orientar as universidades que suspendam as aulas amanhã à noite", declarou Bissoli.

Segunda a Defesa Civil estadual, as instabilidades poderão apresentar rápida formação e intensificação, favorecendo episódios de tempestade capazes de provocar condições meteorológicas adversas em curto intervalo de tempo. O período de maior atenção concentra-se entre a tarde e a noite de sexta, estendendo-se pela madrugada e manhã de sábado, quando o ambiente atmosférico estará mais favorável à formação e ao desenvolvimento de tempestades intensas e, pontualmente, de maior severidade.