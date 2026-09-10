Marília - A Prefeitura de Marília (100 quilômetros de Bauru), por meio da Defesa Civil Municipal, informa que, para o período entre esta sexta-feira (11) e o sábado (12), há previsão de condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento forte e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Luiz Bissoli, a Defesa Civil estadual emitiu alerta com possibilidade de formação de tornado.
"A previsão indica chegada da tempestade por volta das 20h desta sexta-feira, dia 11. Orientamos que a população evite ao máximo sair de casa, procure abrigo seguro e evite ficar próximo de placas e estruturas soltas, já que o vento pode ultrapassar a casa dos 100 km/hora. Vamos orientar as universidades que suspendam as aulas amanhã à noite", declarou Bissoli.
Segunda a Defesa Civil estadual, as instabilidades poderão apresentar rápida formação e intensificação, favorecendo episódios de tempestade capazes de provocar condições meteorológicas adversas em curto intervalo de tempo. O período de maior atenção concentra-se entre a tarde e a noite de sexta, estendendo-se pela madrugada e manhã de sábado, quando o ambiente atmosférico estará mais favorável à formação e ao desenvolvimento de tempestades intensas e, pontualmente, de maior severidade.
Ainda conforme a Defesa Civil, durante a passagem dos núcleos mais intensos, poderão ocorrer chuva forte em curto período, elevada incidência de raios, rajadas de vento mais intensas e queda de granizo localizada. As condições mais críticas são previstas para as Regionais de Presidente Prudente, Marília, Registro, Itapeva e Sorocaba, onde há maior potencial para a ocorrência de fenômenos meteorológicos adversos de forte intensidade e tempestades localmente mais organizadas.
Recomendações
Um Gabinete de Crise, estrutura que reúne representantes de instituições envolvidas no monitoramento e na resposta às emergências, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), SP Águas, Artesp, Arsesp, DER e concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia, será instalado nesta sexta.
O objetivo é integrar informações, acompanhar em tempo real a evolução do cenário e agilizar a tomada de decisões e a mobilização de recursos diante de eventuais ocorrências.
A Defesa Civil recomenda atenção redobrada, sobretudo em áreas vulneráveis a alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos. Durante as tempestades, evite áreas abertas, árvores, postes, estruturas metálicas e locais sujeitos a quedas de objetos, buscando abrigo em local seguro, e não atravesse vias alagadas ou com correnteza.
Em razão do risco de rajadas de vento forte e queda de granizo, estruturas temporárias ou vulneráveis devem ser previamente revisadas e, se necessário, reforçadas. Eventos a céu aberto também devem ser reavaliados, com planejamento para eventual interrupção e retirada segura do público.
Recomenda-se acompanhar continuamente os alertas oficiais e seguir as orientações da Defesa Civil e das autoridades locais. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Marília pelo telefone/WhatsApp: (14) 9 8194-1828 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Impacto nas aulas
No final da tarde desta quinta-feira (10), a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal de Educação, emitiu comunicado informando que a frequência dos alunos na rede municipal de ensino será livre, não havendo prejuízo para quem optar por não comparecer às aulas. "Não haverá atendimento do transporte escolar rural", esclareceu.
Já a Prefeitura de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) informou que as aulas da rede municipal serão suspensas. "A decisão é preventiva e prioriza a segurança dos nossos alunos, profissionais da educação e de todas as famílias. Contamos com a compreensão de todos", pontuou, em nota.
Em Garça (70 quilômetros de Bauru), a Secretaria Municipal de Educação também divulgou que, seguindo as orientações das Defesas Civis do Estado e do município, decidiu suspender as aulas em todas as escolas municipais e instituições conveniadas.
"A nossa prioridade absoluta é garantir a proteção e a segurança de todos os nossos estudantes, servidores e de toda a comunidade escolar. Orientamos que permaneçam em segurança e fiquem atentos às recomendações dos órgãos oficiais. Segurança em primeiro lugar, aprendizagem sempre", postou a prefeitura em sua página no Facebook.
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo determinou a suspensão das aulas da rede estadual nas escolas, Etecs e Fatecs das regiões afetadas, que vão permanecer abertas apenas com a presença da equipe gestora, para atendimento e orientação às famílias.
Ventos nesta quinta
O estado de São Paulo registrou rajadas de quase 90 km/h na tarde desta quinta-feira (10) em meio a fortes chuvas que atingem a região. A cidade de Piraju, no Vale do Paranapanema, teve os ventos mais fortes, chegando a 88,6 km/h. Na sequência, vem Paulínia, com 75,6 km/h; Itirapina, com 70,8 km/h; e Barra Bonita, com 68 km/h. Quedas de árvore foram registradas, segundo a Defesa Civil. Não houve vítimas.