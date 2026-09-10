Lençóis Paulista - Na tarde desta quinta-feira (10), um carro invadiu uma residência na rua Armando Paccola, no Jardim Grajaú, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), prensando a moradora, de 64 anos, contra a parede. Ela sofreu ferimentos e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde segue internada.
Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, por volta das 16h, a condutora do veículo - um Honda Civic -, de 43 anos, perdeu o controle da direção e chocou-se contra o muro do imóvel, derrubando a estrutura.
Na colisão, a moradora, que estava no quintal, acabou sendo prensada contra uma parede. Ela sofreu lesões na região pélvica e foi conduzida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros à UPA local, onde segue internada sob avaliação médica.
A motorista, bastante nervosa, foi levada a uma unidade de saúde para atendimento. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e as circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência.