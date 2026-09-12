Durante anos, Gabriele Francisco Silva, 25 anos, tentou diferentes tratamentos para a obesidade. Atriz e estudante de pedagogia, ela conta que convive com o excesso de peso desde a infância e chegou a iniciar o acompanhamento para uma cirurgia bariátrica. Quando as canetas emagrecedoras começaram a ganhar espaço nas redes sociais, sua primeira reação foi de desconfiança. "Eu via muita gente tomando, muita gente sem orientação profissional, sem saber de onde vinha o remédio", diz. Após uma avaliação médica, decidiu iniciar o tratamento com Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida que, entre outros efeitos, reduz o apetite e aumenta a sensação de saciedade.

Gabriele conta que, desde que iniciou o tratamento, há seis meses, perdeu mais de 20 quilos. A mudança no peso, contudo, veio acompanhada de algumas reações. "Um dos efeitos que senti bastante foi um cansaço extremo, uma fadiga muitas vezes que eu não compreendia, não sabia de onde vinha. Todo mundo achava que eu estava sempre doente, cansada", diz. Isso ainda acontece, mas Gabriele diz que os resultados também mudaram sua relação com o próprio corpo e a disposição para continuar cuidando da saúde.

Nas academias, a popularização do uso de canetas emagrecedoras levantou uma questão: como praticar exercício físico durante um processo de perda de peso geralmente ligado a mudanças no hábito alimentar? A atriz conta que, embora já tivesse experiência com musculação, exercícios que antes conseguia executar passaram a exigir mais esforço. "Tinha treinos que eu não conseguia alcançar o peso com que eu já estava acostumada ou então não conseguia fazer um treino tão bom quanto conseguia fazer antes do medicamento." No início, chegou a passar mal. "Às vezes me dava muita vertigem, e eu tinha muito enjoo."