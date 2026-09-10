Com apenas 19 anos de idade, mas com uma ficha criminal pesada nas costas, um jovem conhecido nos meios policiais como “Mete Bala” foi preso mais uma vez nesta quinta-feira (10), desta vez apontado como integrante de um grupo de suspeitos que cometeu um crime de tentativa de homicídio contra outro rapaz, de 18 anos, no dia 18 de agosto deste ano, na rua Antônio Alves de Souza, no Jardim Petrópolis, em Bauru. A prisão dele, na casa da mãe, no Ouro Verde, foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Bauru, coordenada pelo delegado Cledson Nascimento. A recaptira contou com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo o delegado, este rapaz já tinha contra ele um mandado expedido pela Justiça pela Vara da Infância e Juventude de Bauru, por crime de homicídio cometido em 2024, quando era adolescente. Cledson informou que tramita pelo seu departamento um inquérito policial visando apurar fatos e circunstâncias da tentativa de assassinato de agosto. À época, conforme o JCNET noticiou, a vítima foi socorrida com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista, com ferimento à bala na coxa.

Na investigação de seguimento, de acordo com o delegado, apurou-se que a vítima estava em uma praça conversando com algumas meninas, inclusive com crianças brincando naquela localidade, no momento em que passou por duas vezes um veículo preto, com os vidros com insulfilm em cerca de 100%, o que é proibido. Em seguida, vieram duas motos, e o garupa passou a atirar em sua direção. Testemunhas relataram que foram entre três e quatro tiros, apenas um deles atingindo a perna da vítima.