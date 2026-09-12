Vem aí um show que promete muita emoção. Na próxima sexta (18), Bauru irá receber a Orquestra Rock, com um convidado pra lá de especial, Dado Villa-Lobos, que junto com o vocalista André Frateschi, farão uma grande homenagem à Legião Urbana. Uma noite para curtir os clássicos 'Será', 'Tempo Perdido', 'Índios', 'Pais e Filhos' e muitos outros hits. Toda renda será destinada para Aelesab (Programa de Integração e Assistência à Criança e Adolescente).

A apresentação será realizada no Alameda Hall, a partir das 20h, e contará com intérprete de libras e área para PCDs. Menores de 18 anos entram somente acompanhados de responsáveis. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressosdobem.com.br.

Em seu quarto ano, a parceria entre Orquestra Rock e Confiança Supermercados segue fomentando e promovendo a cultura nas praças onde a empresa atua.