O documentário "Cerrado - Caminhos Entrelaçados", dirigido por Josiel Rusmont, terá uma exibição especial neste sábado (12), às 17h, no Espaço Araci Cultura Indígena, em Bauru. A sessão, gratuita, ocorre um dia após o Dia Nacional do Cerrado e será seguida por uma roda de conversa, microfone aberto e manifestações artísticas relacionadas ao bioma, à cultura e ao território.A produção também chegou ao YouTube no dia 11 de setembro, ampliando o acesso ao filme, que já circulou por espaços e mostras. O documentário surgiu a partir de uma viagem de carro entre Bauru e Brasília (DF), durante a qual a equipe atravessou diferentes paisagens e territórios do Cerrado.

Mais do que registrar a natureza, o filme busca observar as transformações provocadas no território, a presença das pessoas, os modos de produção, as histórias e a relação das comunidades com a terra. Ao longo do trajeto, a produção passa por áreas de vegetação nativa, regiões modificadas pela expansão das monoculturas e encontra artesãos que utilizam matérias-primas do Cerrado. A narrativa também aproxima diferentes períodos históricos. Registros e referências à expedição de Louis Ferdinand Cruls, realizada no final do século XIX, são colocados em diálogo com as paisagens observadas durante a viagem e com a maneira como as novas gerações enxergam o bioma.

A proposta, segundo a produção, não é apresentar uma conclusão definitiva sobre o Cerrado, mas estimular o público a observar, ouvir e discutir as transformações e as relações existentes no território. Após a exibição, o público poderá participar de uma conversa aberta, com espaço para debates, leitura de poesias e textos, além de outras manifestações relacionadas ao Cerrado, à cultura e ao território. O encontro também contará com a participação de iniciativas que desenvolvem trabalhos relacionados ao bioma. Entre elas está a Rede de Criatividade Cria Bauru, responsável pela realização, em 2025, do Festival Cria Bauru, que teve como tema "Sem o Cerrado nada se Cria" e reuniu atividades culturais e socioambientais em diferentes pontos da cidade.