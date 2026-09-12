A 19ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB já tem suas oito equipes definidas. Entre 8 e 13 de dezembro, o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, recebe clubes da América do Sul, da Europa, da Ásia e da África. Os participantes e a divisão dos grupos foram anunciados esta semana. É a quarta vez que a capital paulista sedia a competição, depois das edições de 1991, 1994 e 2025.
Clube anfitrião e campeão mundial em 2012, o Osasco São Cristóvão Saúde busca o segundo título. O elenco reúne nomes como a levantadora italiana Marta Bechis, a oposta polonesa Magdalena Stysiak e a ponteira italiana Anastasia Guerra, conforme a lista divulgada pelo clube.
O segundo representante brasileiro é o Sesi Vôlei Bauru, que garantiu a vaga ao conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano de Clubes, disputado em Lima, no Peru, em fevereiro. O time do interior paulista pode contar com a levantadora campeã olímpica Dani Lins, a central Diana Duarte e a oposta norte-americana Morgahn Fingall.
MAIS UM
A América do Sul terá um mais um representante em São Paulo. Terceiro colocado no Campeonato Sul-Americano de Clubes, o Club Alianza Lima disputa o Mundial pela segunda vez seguida, depois de terminar a edição de 2025 na sexta colocação.
Hexacampeão peruano e duas vezes vice-campeão sul-americano, o time tem entre os nomes previstos a levantadora colombiana María Marín, a oposta norte-americana Taylor Fricano e a ponteira argentina Daniela Bulaich.
Brasil e Turquia construíram nos últimos anos uma das rivalidades mais consistentes do voleibol feminino, e ela ganha um novo capítulo em São Paulo. As duas equipes europeias classificadas são turcas.
Maior campeão da história do torneio, com quatro títulos (2013, 2017, 2018 e 2021), o VakifBank SK chega ao Mundial depois de vencer a Liga dos Campeões da CEV. Baseada em Istambul, a equipe reúne a oposta sérvia Tijana Bokovi, bicampeã mundial de clubes, a ponteira russa Marina Markova e as turcas Zehra Güne, central, e Naz Aydemir Akyol, levantadora.
O outro clube turco é o Eczacba Peron Istanbul, tricampeão mundial (2015, 2016 e 2023) e vice-campeão europeu na temporada. O elenco previsto inclui a oposta italiana Ekaterina Antropova, campeã olímpica e eleita MVP do último Mundial de Clubes, as turcas Elif ahin, levantadora, e Ebrar Karakurt, ponteira, além da ponteira japonesa Mayu Ishikawa.
FUGAS
Tricampeão asiático e nove vezes vencedor da Japan SV.League, o NEC Red Rockets Kawasaki disputa o Mundial de Clubes pela segunda vez. Sexto colocado na edição de 2024, o time japonês chega a São Paulo pela Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Voleibol e traz nomes como as japonesas Nichika Yamada, central, e Tsukasa Nakagawa, levantadora, além da oposta italiana Sylvia Nwakalor.
A Ásia terá um segundo representante. O Zhetysu VC, do Cazaquistão, volta ao torneio depois de terminar a edição de 2025 em sétimo lugar, também em São Paulo. Onze vezes campeão da liga nacional, o clube tem em seu plantel a levantadora sérvia Marija Miljevi, a oposta cazaque Perizat Nurgergenova e a ponteira chinesa Yiwen Miao.
Completa a lista o Al Ahly SC, do Egito, atual campeão do Campeonato Africano de Clubes. Decacampeão continental e 42 vezes campeão da Liga Egípcia, o Al Ahly SC estreia no Mundial de Clubes da FIVB. Treinada pelo brasileiro Paulinho Milagres desde julho de 2025, a equipe deve contar com atletas que defendem a seleção egípcia, como a levantadora Dana Shawky, a ponteira Zeina Elalamy e a líbero Nada Waliid.
SERVIÇO
Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB - São Paulo 2026. Datas: 8 a 13 de dezembro de 2026. Local: Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, Tatuapé, São Paulo. Fase de grupos: 8, 9 e 10 de dezembro. Semifinais: 12 de dezembro. Terceiro lugar e final: 13 de dezembro. Venda oficial: Ticketmaster - https://www.ticketmaster.com.br/event/mundial-de-clubes-feminino-de-voleibol-2026-venda-geral