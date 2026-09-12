A 19ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB já tem suas oito equipes definidas. Entre 8 e 13 de dezembro, o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, recebe clubes da América do Sul, da Europa, da Ásia e da África. Os participantes e a divisão dos grupos foram anunciados esta semana. É a quarta vez que a capital paulista sedia a competição, depois das edições de 1991, 1994 e 2025.

Clube anfitrião e campeão mundial em 2012, o Osasco São Cristóvão Saúde busca o segundo título. O elenco reúne nomes como a levantadora italiana Marta Bechis, a oposta polonesa Magdalena Stysiak e a ponteira italiana Anastasia Guerra, conforme a lista divulgada pelo clube.

O segundo representante brasileiro é o Sesi Vôlei Bauru, que garantiu a vaga ao conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano de Clubes, disputado em Lima, no Peru, em fevereiro. O time do interior paulista pode contar com a levantadora campeã olímpica Dani Lins, a central Diana Duarte e a oposta norte-americana Morgahn Fingall.