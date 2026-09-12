Simplesmente pelo medo de serem rejeitadas, pessoas desenvolvem mecanismos de defesa nem sempre saudáveis. O problema é que ser rejeitado faz parte da vida. Cedo ou tarde, mais dia menos dia, por um motivo ou outro, todos seremos rejeitados. A questão a ser tratada, então, é como esse receio é vivenciado para que ele não influencie negativamente e imponha limitações na vida.

Quem carrega o medo da rejeição posiciona-se com a convicção mental da possibilidade dela realmente acontecer. Essa certeza por vezes é inconsciente e a angústia do momento, mesmo sem a presença de indícios da evidência, acarreta ansiedade. Esse abalo emocional acaba por desembocar em problemas de saúde e de relacionamento interpessoal, propulsionando trato inadequado na conexão com outras pessoas, provocando conflitos involuntários e isolacionismo pelo afastamento daqueles atingidos pelas reações desproporcionais. O resultado não poderia ser outro a não ser o do círculo se fechando em uma maior sensação de rejeição.

Outra consequência é a autocomiseração, porque acreditam que os outros não enxergam as características positivas que carregam e só destacam as negativas. Esquecem que ninguém consegue agradar a todos o tempo todo; que um não ou uma crítica não define quem você é nem o quanto é importante ou necessário. Que apenas, naquele momento, naquela circunstância e naquele cenário, houve outra opção.