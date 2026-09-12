A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, do Campeonato Pan-Americano Sub-19 de Polo Aquático - Bauru 2026 (PanAm Aquatics U19 Water Polo Championships 2026).

A competição reunirá jovens atletas de seis países das Américas: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México e Peru. Todos os jogos terão entrada gratuita para o público e o espaço contará com área de alimentação.

Organizado pela ABDA, em conjunto com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e a Pan Am Aquatics, o campeonato será disputado por atletas de 16 a 19 anos, nascidos entre 2007 e 2010. Além da disputa pelo título continental, o torneio terá papel importante no desenvolvimento das novas gerações do polo aquático e será classificatório para o Campeonato Mundial Júnior de 2027.