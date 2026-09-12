A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) será palco, entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, do Campeonato Pan-Americano Sub-19 de Polo Aquático - Bauru 2026 (PanAm Aquatics U19 Water Polo Championships 2026).
A competição reunirá jovens atletas de seis países das Américas: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México e Peru. Todos os jogos terão entrada gratuita para o público e o espaço contará com área de alimentação.
Organizado pela ABDA, em conjunto com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e a Pan Am Aquatics, o campeonato será disputado por atletas de 16 a 19 anos, nascidos entre 2007 e 2010. Além da disputa pelo título continental, o torneio terá papel importante no desenvolvimento das novas gerações do polo aquático e será classificatório para o Campeonato Mundial Júnior de 2027.
Nos primeiros cinco dias competição, as seis seleções se enfrentarão na fase preliminar, com três partidas programadas, em cada naipe, por dia, com jogos programados para acontecer nos períodos tarde e noite. A Cerimônia de Abertura do evento será realizada às 18h na segunda-feira (28/9).
No dia 4 de outubro, último dia da competição, os jogos terão início no período da manhã, com as disputas de quinto lugar masculino e feminino. À tarde e noite, acontecerão as disputas pelas medalhas de bronze e as grandes finais, onde serão conhecidos os campeões pan-americanos sub-19 masculino e feminino de 2026. Na sequência, ocorrerá a Cerimônia de Encerramento e Premiação. O campeonato também distribuirá premiações individuais para MVP, melhor goleiro e artilheiro nos dois naipes.
HISTÓRICO DE EVENTOS
Será a terceira vez que Bauru recebe um evento Pan-Americano de polo aquático, reforçando a posição da cidade como uma das principais referências da modalidade no continente. O retorno da competição à cidade é resultado da combinação entre a paixão da comunidade local pelo esporte e a estrutura oferecida pela Arena ABDA, que vem recebendo importantes competições nacionais e internacionais.
A Arena ABDA já sediou o Campeonato Sul-Americano Sub-16, em 2018; o Pan-Americano Sub-17 e Adulto, em 2023; o Pan-Americano Sub-15, em 2025; além de quatro edições do Torneio Internacional de Polo Aquático, realizadas entre 2021 e 2025. Para este ano, a ABDA já prepara a quinta edição do Torneio Internacional. A entidade também promove, desde 2020, o HaBaWaBa Brasil, versão latino-americana do maior festival de polo aquático infantil do mundo, criado na Itália pela Waterpolo Development.
A realização de eventos de diferentes categorias contribui para consolidar Bauru como um importante polo de desenvolvimento e formação de atletas na modalidade, além de fomentar o comércio local.
"Receber novamente uma competição Pan-Americana demonstra a confiança que as entidades internacionais e nacionais têm na estrutura da ABDA e em Bauru. Mais do que sediar grandes jogos, queremos proporcionar aos jovens atletas uma experiência internacional e contribuir para o crescimento do polo aquático no continente", destaca a Comissão Organizadora.
SERVIÇO
Campeonato Pan-Americano Sub-19 de Polo Aquático - Bauru 2026. Data: 28 de setembro a 4 de outubro. Local: Arena ABDA - rua Fábio Geraldo, 2-12 - Bauru. Países participantes: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México e Peru. Categoria: Sub-19 masculino e feminino. Organização: ABDA, CBDA e Pan Am Aquatics. Entrada gratuita.