Criar um arcabouço de governança corporativa sólido por meio de um conselho de consultivo pode fortalecer a transparência, a responsabilidade e o alinhamento estratégico de uma empresa.

Normalmente, o compromisso com o propósito corporativo conduz a empresa a longevidade e aos resultados pretendidos no médio e longo prazo.

Neste contexto assume-se que um conselho de gestão - administrativo ou consultivo - é uma boa prática de governança corporativa.