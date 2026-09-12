Nick Pope foi alto funcionário do Ministério da Defesa Britânico . Em 1991 ele foi encarregado de investigar avistamentos ufológicos . Ele sempre concluía oficialmente que todos casos ufológicos investigados por ele não tinham uma verdade factual. Porque eram mitomania ou ilusão de ótica. Porque para existir vida tem que haver nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Nos outros planetas inexistem os elementos supracitados. E ponto final . Com o tempo, Nick foi mudando sua opinião. Em 1998 publicou o livro: "Céus abertos , mentes fechadas". Com ordem judicial, porque o Ministério da Defesa Britânico não permitia a publicação .

No prefácio do livro de Nick, na página 13, o ufólogo Tiimothy Good afirma que agora Nick tinha certeza que os óvnis representam uma ameaça potencial à segurança nacional .