12 de setembro de 2026
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OPINIÃO

O Brasil piorou

Por Humberto Schuwartz Soares |
| Tempo de leitura: 1 min
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O pessoal do andar de cima na hierarquia brasileira está encrencado e, claramente, envolvido com o Banco Master e a CPMI do INSS. A CPMI do INSS, trouxe muita luz nas falcatruas vitimando os indefesos velhinhos aposentados, abrangendo gente graúda. Daí ser extinta antes de ser concluída. Mas os malandros envolvidos no Master estão seriamente enrolados, esperneando, mas está difícil de abafar e se safar. Infelizmente, o Brasil é destaque mundial na impunidade, na corrupção, pelos penduricalhos, na insegurança jurídica e com a economia fragilizada.

Se o Brasil fosse um país sério, muitos das nossas cúpulas seriam apenados e banidos da vida pública.

 

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