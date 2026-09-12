12 de setembro de 2026
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SHOW EM BAURU

Samba da Meia-Noite reúne música e ancestralidade em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A programação reúne a cantora Jô Moura e convidados
A programação reúne a cantora Jô Moura e convidados

Bauru recebe neste sábado (12), a partir das 20h, mais uma edição do Samba da Meia-Noite, evento que celebra o samba, a ancestralidade, a cultura afro-brasileira e o sagrado. A programação reúne Jô Moura e convidados, além da DJ Vanessa Franco, Maracatu Abayomi e um espetáculo de pirofagia com Soraia Bruxa. O público poderá acompanhar uma programação marcada por sambas de terreiro e cantos do sagrado, além de Samba de Raiz tradicional valorizando a cultura que atravessa gerações.

O Samba da Meia-Noite também realiza uma celebração cultural à entidade Zé Pilintra, importante personagem presente nas religiões de matriz africana e no imaginário cultural brasileiro. O evento acontece na Associação dos Cabos e Soldados, localizada na Rua Cel. Alves Seabra, 4-30, em Bauru.

SERVIÇO

Samba da Meia-Noite

Data: 12 de setembro

Horário: a partir das 20h

Local: Associação dos Cabos e Soldados

Endereço: Rua Cel. Alves Seabra, 4-30 — Bauru/SP

Atrações: Jô Moura e convidados, DJ Vanessa Franco, Maracatu Abayomi e Soraia Bruxa

Informações e reservas: (14) 98222-7864

 

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