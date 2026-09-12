Bauru recebe neste sábado (12), a partir das 20h, mais uma edição do Samba da Meia-Noite, evento que celebra o samba, a ancestralidade, a cultura afro-brasileira e o sagrado. A programação reúne Jô Moura e convidados, além da DJ Vanessa Franco, Maracatu Abayomi e um espetáculo de pirofagia com Soraia Bruxa. O público poderá acompanhar uma programação marcada por sambas de terreiro e cantos do sagrado, além de Samba de Raiz tradicional valorizando a cultura que atravessa gerações.
O Samba da Meia-Noite também realiza uma celebração cultural à entidade Zé Pilintra, importante personagem presente nas religiões de matriz africana e no imaginário cultural brasileiro. O evento acontece na Associação dos Cabos e Soldados, localizada na Rua Cel. Alves Seabra, 4-30, em Bauru.
SERVIÇO
Samba da Meia-Noite
Data: 12 de setembro
Horário: a partir das 20h
Local: Associação dos Cabos e Soldados
Endereço: Rua Cel. Alves Seabra, 4-30 — Bauru/SP
Atrações: Jô Moura e convidados, DJ Vanessa Franco, Maracatu Abayomi e Soraia Bruxa
Informações e reservas: (14) 98222-7864