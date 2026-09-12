Na próxima sexta-feira (18), às 20h, será realizado o esperado encontro de corais "Chegando a Primavera", no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, localizado na rua Benedito Moreira Pinto, 7-20, em Bauru. A entrada é gratuita, com doação voluntária de um litro de leite. O evento faz parte do projeto Cultura do Coração, idealizado pelo diácono José Rafael Mazzoni, tendo como coordenadora a maestrina Sonia Berriel e o apoio do Padre Rodrigo Sena. O encontro contará com a participação de seis corais: Coral Feminino do Centro do Professorado Paulista (CPP), Grupo Vocal Bravo, Coral da Igreja Batista Betel, Coral Encanta FOB, Coral Amor e Luz e Coral Diocesano "Divino Espírito Santo".

Cada grupo apresentará três músicas. Ao final da programação, os integrantes dos corais serão reunidos para cantar a música "Estão Voltando as Flores". A proposta é reunir grupos com diferentes formações, números de integrantes e tradições religiosas. Para o Padre Rodrigo Sena, a diversidade dos grupos representa a própria simbologia da primavera, associada ao surgimento da vida, ao florescimento e à esperança. "A música tem essa capacidade de fazer com que a gente possa enxergar a beleza da vida. É esperançoso ver unidade e união", afirma.

Segundo ele, o encontro também representa uma oportunidade de aproximação entre pessoas de diferentes crenças. A programação reúne corais evangélicos, espíritas e católicos, além de grupos ligados a instituições de ensino e à terceira idade. "A música é uma linguagem universal que toca a todos", destaca. A coordenadora do projeto, Sonia Berriel, também considera a união entre diferentes vozes um dos principais objetivos da iniciativa. "A voz é o primeiro instrumento do mundo, o único que mora dentro da gente. Cantar é transformar sentimentos em som. Uma voz emociona, muitas vozes transformam", afirma a maestrina.