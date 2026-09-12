Na próxima sexta-feira (18), às 20h, será realizado o esperado encontro de corais "Chegando a Primavera", no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, localizado na rua Benedito Moreira Pinto, 7-20, em Bauru. A entrada é gratuita, com doação voluntária de um litro de leite. O evento faz parte do projeto Cultura do Coração, idealizado pelo diácono José Rafael Mazzoni, tendo como coordenadora a maestrina Sonia Berriel e o apoio do Padre Rodrigo Sena. O encontro contará com a participação de seis corais: Coral Feminino do Centro do Professorado Paulista (CPP), Grupo Vocal Bravo, Coral da Igreja Batista Betel, Coral Encanta FOB, Coral Amor e Luz e Coral Diocesano "Divino Espírito Santo".
Cada grupo apresentará três músicas. Ao final da programação, os integrantes dos corais serão reunidos para cantar a música "Estão Voltando as Flores". A proposta é reunir grupos com diferentes formações, números de integrantes e tradições religiosas. Para o Padre Rodrigo Sena, a diversidade dos grupos representa a própria simbologia da primavera, associada ao surgimento da vida, ao florescimento e à esperança. "A música tem essa capacidade de fazer com que a gente possa enxergar a beleza da vida. É esperançoso ver unidade e união", afirma.
Segundo ele, o encontro também representa uma oportunidade de aproximação entre pessoas de diferentes crenças. A programação reúne corais evangélicos, espíritas e católicos, além de grupos ligados a instituições de ensino e à terceira idade. "A música é uma linguagem universal que toca a todos", destaca. A coordenadora do projeto, Sonia Berriel, também considera a união entre diferentes vozes um dos principais objetivos da iniciativa. "A voz é o primeiro instrumento do mundo, o único que mora dentro da gente. Cantar é transformar sentimentos em som. Uma voz emociona, muitas vozes transformam", afirma a maestrina.
A regente do Coral Feminino do Centro do Professorado Paulista, Patrícia Oliveira, destaca que encontros como esse são importantes para preservar a cultura do canto coral que, segundo ela, perdeu espaço ao longo dos anos. "É nossa responsabilidade, enquanto regentes, lutar para que isso continue. O canto coral não é só dividir vozes, mas compartilhar experiências, conhecer pessoas e o trabalho de outros grupos", afirma.
Para as representantes do Coral Encanta FOB, Araci de Almeida e Rita Lauris, a troca de experiências é um dos principais aspectos do encontro. "A união das vozes é muito poderosa. Participar de um coral já é transformador e, quando reunimos vários corais, é ainda mais", afirmam.
O regente do Coral da Igreja Batista Betel, Devanildo Balmant, vê a iniciativa como uma oportunidade de fortalecer a música coral na cidade. Ele lembra que Bauru já teve grupos de destaque e espera que o encontro incentive a criação de novos corais. "Bauru sempre teve uma história linda com a música coral. Que isso possa ser um pontapé para que novos corais sejam criados e outras iniciativas possam surgir", afirma.
Outro dos protagonistas será o Coral Diocesano "Divino Espírito Santo". De acordo com Patrícia Souza e Eloisa Antonette, integrantes do grupo, o coral foi formado em 2024 para as celebrações do Jubileu dos 60 anos da Diocese de Bauru, a pedido do bispo.
Embora os integrantes já tenham experiência com o canto em suas comunidades, o coral, em sua formação atual, é recente e ainda não participou de um evento com diferentes grupos. "É um coral novo e nunca participamos de um evento como esse. Acho que será uma grande oportunidade de aprender e trocar experiências com os outros grupos", afirma Patrícia Souza.
Além das apresentações, a expectativa dos participantes é que o encontro contribua para aproximar os corais da cidade, valorizar a prática musical e estimular a retomada de uma tradição que já teve forte presença em Bauru.