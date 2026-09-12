O Noroeste inicia as quartas de final da Copa Paulista contra o Primavera, o Fantasma Tricolor de Indaiatuba, em duelo de ida neste sábado (12), às 18h, na casa do adversário. O jogo de volta, valendo uma vaga na semifinal da competição, será em Bauru, no dia 19 de setembro. Os donos da casa garantiram presença nas quartas de final após superar o São Caetano por duas goleadas na fase de play-in. Já o Norusca avançou diretamente às quartas após terminar a primeira fase na liderança do Grupo 2 e terá a oportunidade de decidir a classificação diante de sua torcida, no Alfredão.

Os confrontos das quartas de final também contarão com o Football Video Support (FVS), conhecido como Desafio de Vídeo. A ferramenta é utilizada pelo segundo ano consecutivo na Copa Paulista Rivalo e passou a ser adotada nesta edição a partir da fase de play-in. Diferentemente do VAR tradicional, o FVS não possui uma equipe de arbitragem de vídeo acompanhando permanentemente todas as jogadas. Pelo sistema, os treinadores podem solicitar a revisão de lances envolvendo quatro situações específicas: gol, pênalti, expulsão direta ou aplicação de cartão ao jogador errado.

Para solicitar o desafio, o treinador sinaliza o pedido e entrega ao quarto árbitro o cartão destinado à revisão. Na sequência, o árbitro principal se dirige à área de revisão, à beira do gramado, onde analisa as imagens do lance com o auxílio de um operador de replay.