Ventos fortes podem provocar destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Para prevenir acidentes, a CPFL Paulista orienta a população sobre cuidados antes, durante e depois de tempestades e ventanias. Antes da chegada do temporal, objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam a rede elétrica. A companhia também recomenda atenção aos alertas de chuva e descargas elétricas emitidas pela Defesa Civil.
Dentro de casa
Durante as tempestades, evite utilizar aparelhos elétricos e eletrodomésticos e não use o celular enquanto estiver conectado à tomada. Também é recomendado evitar o contato com objetos metálicos, como fogões, geladeiras e torneiras, principalmente com as mãos ou os pés molhados. Em caso de alagamento, desligue os disjuntores, se for possível fazer isso com segurança, e mantenha distância da rede elétrica.
Do lado de fora
Durante os temporais, mantenha distância de árvores, postes, cercas e coberturas metálicas, áreas abertas e da rede elétrica. Procure abrigo em uma construção de alvenaria, longe de janelas e portas metálicas. O carro pode funcionar como isolante durante uma descarga atmosférica, mas deve estar estacionado em local seguro. Se fios elétricos caírem sobre o veículo, permaneça dentro dele até a chegada do socorro.
Mesmo após a passagem da tempestade, os riscos permanecem. A população não deve tocar em fios caídos ou cabos rompidos nem subir em telhados para realizar reparos sem os equipamentos de segurança adequados. Ao identificar cabos rompidos ou estruturas da rede danificadas, mantenha distância e acione a CPFL Paulista ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
A CPFL Paulista mantém um Plano de Resiliência da Distribuição para atuar em eventos climáticos extremos, com ações integradas às prefeituras, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Entre as medidas estão a definição de protocolos de resposta rápida e a mobilização antecipada de equipes de campo antes de tempestades e vendavais previstos.
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