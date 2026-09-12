Ventos fortes podem provocar destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Para prevenir acidentes, a CPFL Paulista orienta a população sobre cuidados antes, durante e depois de tempestades e ventanias. Antes da chegada do temporal, objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam a rede elétrica. A companhia também recomenda atenção aos alertas de chuva e descargas elétricas emitidas pela Defesa Civil.

Dentro de casa

Durante as tempestades, evite utilizar aparelhos elétricos e eletrodomésticos e não use o celular enquanto estiver conectado à tomada. Também é recomendado evitar o contato com objetos metálicos, como fogões, geladeiras e torneiras, principalmente com as mãos ou os pés molhados. Em caso de alagamento, desligue os disjuntores, se for possível fazer isso com segurança, e mantenha distância da rede elétrica.