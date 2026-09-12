Desde quando surgiu a publicidade apregoando a capacidade de um dentifrício regenerar e reparar o esmalte eu fiquei intrigado como alguém poderia falar isto. Era interesse para favorecer as vendas ou fruto do não saber. Quando escrevi o primeiro artigo afirmando que regenerar o esmalte ou repará-lo reconstruindo a estrutura com o próprio esmalte era impossível, algumas pessoas entenderam perfeitamente, visto que os conceitos de regeneração e reparação são universais.

Algumas pessoas ficaram indignadas e questionando: então significa que o esmalte que desgastamos diminuindo sua espessura ou alisamos com instrumentos rotatórios, nunca mais voltará a ser formado como era originalmente? É claro, nunca mais será o mesmo como era antes, infelizmente!

APOPTOSE DOS AMELOBLASTOS