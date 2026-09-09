A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 91 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Administração – Estágio – 2 vagas
Ajudante de Elétrica – 1 vaga
Ajudante de motorista – 2 vagas
Ajudante geral – 3 vagas
Ajudante geral serviços lavanderia – 3 vagas
Analista de e-commerce Júnior – 1 vaga
Analista de Operações I - Gestão de Audiências – 2 vagas
Analista de Operações I - Acordos Jurídicos – 2 vagas
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 2 vagas
Analista de Recursos Humanos – 1 vaga
Analista de Suporte Técnico – 1 vaga
Assistente Contábil/Fiscal – 1 vaga
Atendente de cafeteria – 10 vagas
Auxiliar Administrativo Seguros – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de Contas a Pagar – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 10 vagas
Auxiliar de despachante – 6 vagas
Auxiliar de expedição – 2 vagas
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 4 vagas
Auxiliar de limpeza – manhã – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – tarde – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 3 vagas
Auxiliar de refrigeração – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas
Auxiliar de vendas – 1 vaga
Balconista de autopeças – 1 vaga
Educador de atividades físico-esportivas – 1 vaga
Educação Física – 1 vaga
Eletricista – 1 vaga
Engenheiro Elétrico – 1 vaga
Entregador de móveis – 1 vaga
Ferista - Auxiliar de jardineiro/manutenção predial – 1 vaga
Fonoaudióloga (o) – 1 vaga
Gestor (a) de Comunicação e Marketing – 1 vaga
Jardineiro – 1 vaga
Líder de manutenção – 1 vaga
Menor Aprendiz – 1 vaga
Montador de móveis – 1 vaga
Motorista – 1 vaga
Motorista categoria E – 1 vaga
Motorista entregador - carteira C ou D – 3 vagas
Pedagogia – Estágio – 1 vaga
Pintor – 1 vaga
Serralheiro – 1 vaga
Técnico da qualidade – 1 vaga
Vendedor online – 1 vaga
Vendedor (a) de televendas B2B – 1 vaga
Zelador – 1 vaga