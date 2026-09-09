09 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 91 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 91 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Administração – Estágio – 2 vagas

Ajudante de Elétrica – 1 vaga

Ajudante de motorista – 2 vagas

Ajudante geral – 3 vagas

Ajudante geral serviços lavanderia – 3 vagas

Analista de e-commerce Júnior – 1 vaga

Analista de Operações I - Gestão de Audiências – 2 vagas

Analista de Operações I - Acordos Jurídicos – 2 vagas

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 2 vagas

Analista de Recursos Humanos – 1 vaga

Analista de Suporte Técnico – 1 vaga

Assistente Contábil/Fiscal – 1 vaga

Atendente de cafeteria – 10 vagas

Auxiliar Administrativo Seguros – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de Contas a Pagar – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 10 vagas

Auxiliar de despachante – 6 vagas

Auxiliar de expedição – 2 vagas

Auxiliar de estoque – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 4 vagas

Auxiliar de limpeza – manhã – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – tarde – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 3 vagas

Auxiliar de refrigeração – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas

Auxiliar de vendas – 1 vaga

Balconista de autopeças – 1 vaga

Educador de atividades físico-esportivas – 1 vaga

Educação Física – 1 vaga

Eletricista – 1 vaga

Engenheiro Elétrico – 1 vaga

Entregador de móveis – 1 vaga

Ferista - Auxiliar de jardineiro/manutenção predial – 1 vaga

Fonoaudióloga (o) – 1 vaga

Gestor (a) de Comunicação e Marketing – 1 vaga

Jardineiro – 1 vaga

Líder de manutenção – 1 vaga

Menor Aprendiz – 1 vaga

Montador de móveis – 1 vaga

Motorista – 1 vaga

Motorista categoria E – 1 vaga

Motorista entregador - carteira C ou D – 3 vagas

Pedagogia – Estágio – 1 vaga

Pintor – 1 vaga

Serralheiro – 1 vaga

Técnico da qualidade – 1 vaga

Vendedor online – 1 vaga

Vendedor (a) de televendas B2B – 1 vaga

Zelador – 1 vaga

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