Câmeras de segurança registraram o médico e ex-tenente do Exército Diogo Pereira Borges, de 33 anos, dentro do condomínio onde ocorreram disparos de arma de fogo nesta terça-feira (8), na rua Engenheiro Alpheu José Ribas Sampaio, região da Vila Nova Cidade Universitária, em Bauru. Segundo a polícia, ele pulou o muro do prédio vizinho, acessou a área comum do condomínio e o saguão. Depois, subiu até o sexto andar, onde reside a ex-namorada, de 24 anos. A investigação apura se foi uma tentativa de suicídio ou se a mulher teria atirado contra ele, após tomar a sua arma. A dinâmica é apurada e não foi divulgada até a publicação. A circunstância dos disparos ainda é investigada.

Conforme o JCNET noticiou, o médico teria invadido o apartamento da ex-namorada com o objetivo de convencê-la a reatar o relacionamento. Ao menos dois tiros foram efetuados, um atingindo de raspão a cabeça do médico e o outro perfurando seu abdômen. A mulher não ficou ferida, enquanto ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC). Depois, foi transferido para o Hospital de Base. O estado de saúde é grave, e ele está sob escolta policial. A assessoria de imprensa da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), que administra o hospital, informou, por meio de nota, que a família do paciente não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde dele.

O Copom recebeu uma ligação informando sobre disparos de arma de fogo no local, e diversas equipes policiais foram até o endereço e, no quarto, encontraram o médico baleado. A ex-namorada relatou aos policiais militares que, enquanto ela estava dormindo, o médico havia invadido seu condomínio e, na sequência, o seu apartamento, para tentar reatar o relacionamento. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e o caso é investigado. A pistola 9 milímetros, um carregador e 10 munições foram apreendidos.