09 de setembro de 2026
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QUEM ATIROU?

Câmeras mostram médico no saguão antes de tiros em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas e Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
As circunstâncias deste caso e a ex-namorada são investigadas; a pistola 9 milímetros, um carregador e 10 munições foram apreendidos
As circunstâncias deste caso e a ex-namorada são investigadas; a pistola 9 milímetros, um carregador e 10 munições foram apreendidos

Câmeras de segurança registraram o médico e ex-tenente do Exército Diogo Pereira Borges, de 33 anos, dentro do condomínio onde ocorreram disparos de arma de fogo nesta terça-feira (8), na rua Engenheiro Alpheu José Ribas Sampaio, região da Vila Nova Cidade Universitária, em Bauru. Segundo a polícia, ele pulou o muro do prédio vizinho, acessou a área comum do condomínio e o saguão. Depois, subiu até o sexto andar, onde reside a ex-namorada, de 24 anos. A investigação apura se foi uma tentativa de suicídio ou se a mulher teria atirado contra ele, após tomar a sua arma. A dinâmica é apurada e não foi divulgada até a publicação. A circunstância dos disparos ainda é investigada.

Conforme o JCNET noticiou, o médico teria invadido o apartamento da ex-namorada com o objetivo de convencê-la a reatar o relacionamento. Ao menos dois tiros foram efetuados, um atingindo de raspão a cabeça do médico e o outro perfurando seu abdômen. A mulher não ficou ferida, enquanto ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC). Depois, foi transferido para o Hospital de Base. O estado de saúde é grave, e ele está sob escolta policial. A assessoria de imprensa da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), que administra o hospital, informou, por meio de nota, que a família do paciente não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde dele.

O Copom recebeu uma ligação informando sobre disparos de arma de fogo no local, e diversas equipes policiais foram até o endereço e, no quarto, encontraram o médico baleado. A ex-namorada relatou aos policiais militares que, enquanto ela estava dormindo, o médico havia invadido seu condomínio e, na sequência, o seu apartamento, para tentar reatar o relacionamento. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), e o caso é investigado. A pistola 9 milímetros, um carregador e 10 munições foram apreendidos.

Marcas dos disparos na janela do apartamento, que fica na região da Vila Nova Cidade Universitária
Marcas dos disparos na janela do apartamento, que fica na região da Vila Nova Cidade Universitária
A pistola 9 milímetros, o carregador e 10 munições foram apreendidos
A pistola 9 milímetros, o carregador e 10 munições foram apreendidos

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