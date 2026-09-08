Promissão - O menino de 4 anos que morreu na tarde de domingo (6) após ser encontrado inconsciente dentro do automóvel da família, no Distrito de Santa Maria do Gurupá, em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, ficou preso no vidro da porta do motorista. O corpo dele foi sepultado no fim da tarde desta segunda-feira (7), no Cemitério Municipal de Promissão.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica do Hospital Geral de Promissão depois que Pedro Henrique da Silva de Sena deu entrada na unidade já sem vida.

No local, o pai do garoto relatou aos policiais que estava jogando bola em um campo no distrito quando começou a chover e ele acabou deixando o filho dentro do carro, retornando para a partida.