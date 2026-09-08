08 de setembro de 2026
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EM BOTUCATU

Na 1ª noite da DDM 24 horas, homem é preso por agredir a mulher

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Delegado seccional de Polícia de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, com equipe de plantão na 1.ª noite da DDM 24 horas
Delegado seccional de Polícia de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, com equipe de plantão na 1.ª noite da DDM 24 horas

Botucatu - Na primeira noite de plantão 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (7), um homem de 25 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) e autuado em flagrante após agredir a companheira, de 26 anos.

O fato ocorreu em um apartamento no Jardim Palos Verdes. De acordo com o registro policial, após uma discussão, o suspeito empurrou a vítima, fazendo com que ela batesse as costas na porta do quarto. Com medo, a mulher acionou a GCM.

O homem admitiu a discussão, mas negou ter agredido a companheira. Após passarem por atendimento médico, os dois foram apresentados na DDM 24 horas, e ele acabou autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

DDM 24 horas

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, desde segunda-feira (7), a DDM de Botucatu funciona 24 horas por dia, com plantão noturno permanente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 18h às 8h da manhã, com equipe composta por delegado de polícia, escrivão e investigador, garantindo atendimento especializado durante todo o período noturno.

A iniciativa foi adotada pelo delegado seccional de Polícia de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, com o apoio do diretor do Deinter-7 – Sorocaba, Wilson Negrão, e da administração da Polícia Civil, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres e proporcionar um atendimento mais adequado às vítimas, especialmente nos casos que demandam intervenção imediata das autoridades policiais.

Com a implementação da DDM 24 Horas, as ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar passam a receber tratamento especializado desde o primeiro atendimento, evitando que sejam processadas juntamente com outras demandas policiais comuns. A medida também contribui para reduzir a exposição das vítimas, proporcionando um ambiente mais acolhedor e adequado para o registro das ocorrências.

Além dos casos de prisão em flagrante, a Delegacia de Defesa da Mulher atenderá mulheres que desejem registrar boletins de ocorrência, formalizar denúncias e solicitar medidas protetivas de urgência, importantes instrumentos legais destinados à proteção imediata das vítimas. A Delegacia de Defesa da Mulher de Botucatu fica localizada na rua Vinte e Três de Setembro, nº 208, na Vila Carmelo.

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