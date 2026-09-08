Botucatu - Na primeira noite de plantão 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (7), um homem de 25 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) e autuado em flagrante após agredir a companheira, de 26 anos.
O fato ocorreu em um apartamento no Jardim Palos Verdes. De acordo com o registro policial, após uma discussão, o suspeito empurrou a vítima, fazendo com que ela batesse as costas na porta do quarto. Com medo, a mulher acionou a GCM.
O homem admitiu a discussão, mas negou ter agredido a companheira. Após passarem por atendimento médico, os dois foram apresentados na DDM 24 horas, e ele acabou autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica.
DDM 24 horas
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, desde segunda-feira (7), a DDM de Botucatu funciona 24 horas por dia, com plantão noturno permanente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 18h às 8h da manhã, com equipe composta por delegado de polícia, escrivão e investigador, garantindo atendimento especializado durante todo o período noturno.
A iniciativa foi adotada pelo delegado seccional de Polícia de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, com o apoio do diretor do Deinter-7 – Sorocaba, Wilson Negrão, e da administração da Polícia Civil, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres e proporcionar um atendimento mais adequado às vítimas, especialmente nos casos que demandam intervenção imediata das autoridades policiais.
Com a implementação da DDM 24 Horas, as ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar passam a receber tratamento especializado desde o primeiro atendimento, evitando que sejam processadas juntamente com outras demandas policiais comuns. A medida também contribui para reduzir a exposição das vítimas, proporcionando um ambiente mais acolhedor e adequado para o registro das ocorrências.
Além dos casos de prisão em flagrante, a Delegacia de Defesa da Mulher atenderá mulheres que desejem registrar boletins de ocorrência, formalizar denúncias e solicitar medidas protetivas de urgência, importantes instrumentos legais destinados à proteção imediata das vítimas. A Delegacia de Defesa da Mulher de Botucatu fica localizada na rua Vinte e Três de Setembro, nº 208, na Vila Carmelo.