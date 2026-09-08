Botucatu - Na primeira noite de plantão 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (7), um homem de 25 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) e autuado em flagrante após agredir a companheira, de 26 anos.

O fato ocorreu em um apartamento no Jardim Palos Verdes. De acordo com o registro policial, após uma discussão, o suspeito empurrou a vítima, fazendo com que ela batesse as costas na porta do quarto. Com medo, a mulher acionou a GCM.

O homem admitiu a discussão, mas negou ter agredido a companheira. Após passarem por atendimento médico, os dois foram apresentados na DDM 24 horas, e ele acabou autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

DDM 24 horas