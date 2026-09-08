Iacanga - A Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), com o apoio da Polícia Militar (PM), prendeu, nesta terça-feira (8), um homem de 29 anos suspeito de invadir duas vezes o prédio da Vigilância Sanitária Municipal durante o feriado prolongado para praticar furtos.
De acordo com o registro policial, o primeiro caso ocorreu na madrugada de sábado (5). Após destravar uma janela, o investigado entrou no imóvel e furtou um tablet, um carregador de celular e molho de chaves.
Na madrugada desta terça (8), ele retornou ao local e fugiu com botijão de gás, quatro garrafas térmicas, um liquidificador, uma sanduicheira, uma panela elétrica e diversos mantimentos e produtos de limpeza.
A partir do registro dos furtos por uma funcionária municipal, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Iacanga, juntamente com a PM, iniciaram diligências.
Com o auxílio de imagens do circuito de segurança, o suspeito foi identificado e abordado no bairro Estância Iacanga. Em depoimento ao delegado Roberto Cabral Medeiros, ele confessou a prática dos crimes.
Segundo a polícia, o investigado alegou que, por ser de Bauru e não conhecer ninguém na cidade, pediu ajuda a um "noia" para vender os produtos. Com o dinheiro, os dois teriam comprado entorpecentes.
Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e permaneceu à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia. As investigações prosseguem visando à localização dos materiais furtados.