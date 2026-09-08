Iacanga - A Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), com o apoio da Polícia Militar (PM), prendeu, nesta terça-feira (8), um homem de 29 anos suspeito de invadir duas vezes o prédio da Vigilância Sanitária Municipal durante o feriado prolongado para praticar furtos.

De acordo com o registro policial, o primeiro caso ocorreu na madrugada de sábado (5). Após destravar uma janela, o investigado entrou no imóvel e furtou um tablet, um carregador de celular e molho de chaves.

Na madrugada desta terça (8), ele retornou ao local e fugiu com botijão de gás, quatro garrafas térmicas, um liquidificador, uma sanduicheira, uma panela elétrica e diversos mantimentos e produtos de limpeza.